Талибы требуют от Узбекистана вернуть угнанные самолёты и вертолёты ВВС Афганистана

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4 декабря 2021, 09:06

Пришедшие к власти в Афганистане талибы (запрещены в России) стали более детально разбираться во внутренней и внешней политике. Им стало известно, что до политического переворота афганские власти успели перегнать на территорию Узбекистана 46 самолётов и вертолётов. Их в Афганистан поставили американцы. США планируют теперь продать их Украине.



В Ташкенте пока не комментировали претензии талибов. В соседних с Афганистаном странах понимают, что авиация может использоваться боевиками для решения не столько внутренних, сколько пограничных проблем. Возврат боевых машин в руки талибов может подорвать безопасность в Центральной Азии. Однако их отправка на Украину тоже не в интересах России и Донбасса.



Помимо «афганской авиации» американцы хотели бы передать в «Незалежную» свои штурмовики А-29. По этой причине к Узбекистану возникает множество вопросов. Непонятно, почему Ташкент на своё усмотрение распоряжается судьбой самолётов ВВС Афганистана. Они были приобретены на деньги американцев, но прямой диалог Ташкента и Вашингтона по данному вопросу нарушает многие договорённости Узбекистана с Россией.





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