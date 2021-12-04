Cенатор Джеймс Риш заявил в конгрессе США: «Северный поток — 2» построили для замены ГТС Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

4 декабря 2021, 08:43

фото: pixabay.com

Сенатор-республиканец Джеймс Риш заявил, что газопровод «Северный поток — 2» построили для того, чтобы «заменить» им газотранспортную систему (ГТС) Украины. Джеймс Риш выступил в конгрессе США в ходе обсуждения предложенной им поправки к проекту закона об оборонном бюджете США, уже получившей одобрение палаты представителей.

Эта поправка предполагает введение обязательных санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, а также фирм, участвующих в испытании и сертификации трубопровода до его ввода в эксплуатацию, - передает RT.

Сенатор от Республиканской партии заявил, что «Северный поток — 2» призван заменить украинскую газотранспортную систему, тогда России не придется больше беспокоиться об уничтожении собственной инфраструктуры в случае полномасштабной войны. Риш имел ввиду между Россией и Украиной.

Американский сенатор отметил, что в США «Северный поток — 2» всегда был вопросом, по которому обе партии в сенате сходились во мнениях.

По мнению Риша, газопровод будет запущен нескоро, поэтому у политиков в США достаточно времени, чтобы принять меры и не допустить этого.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости