Лавров: призывающий соблюдать права человека ЕС строит стену, «чтобы огородиться от мигрантов в белорусском лесу»

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2 декабря 2021, 15:59 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ заявил, что страны Евросоюза призывают соблюдать права человека, но сами пытаются выстроить стену от мигрантов.

«Падение Берлинской стены ознаменовало окончание холодной войны, прекращение борьбы двух систем. Теперь же новые стены воздвигают те, кто провозгласил себя цивилизованными демократиями и считают своей миссионерской задачей сдерживать авторитарные режимы»,- высказал дипломат.

Лавров отметил, что ЕС призывает все делать ради человека и для человека, но «параллельно планирует выстроить стену длиной 180 км, высотой 5,5 м, чтобы отгородиться от женщин и детей в белорусском лесу». По его словам, от разделительных линий в Европе и Евразии проигрывают все.

«Запад использует либеральные ценности для беззастенчивого вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В более широком плане - на новой политико-идеологической основе воспроизводится черно-белая модель биполярного противостояния»,- резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что депутат Европейского парламента от Италии Пьерфранческо Майорино обратился к Еврокомиссии в связи с планами властей Польши построить заграждение на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса.

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