СБУ назвала сообщение ФСБ о задержанных диверсантах фейком и элементом гибридной войны

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2 декабря 2021, 14:18 Источник: Газета.ру

Здание СБУ, Yevhen Kotenkoukrinform/globallook.com

Сообщение ФСБ России о задержании трех агентов спецслужб Украины — это фейк и элемент гибридной войны Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Его цитирует агентство УНИАН.

«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», — заявил Дехтяренко.

В свою очередь пресс-секретарь сообщил о том, что СБУ за девять месяцев 2021 году выявило почти полсотни агентов ФСБ. Также специалистами Службы безопасности Украины, по словам Дехтяренко, были перехвачены разговоры сотрудников российских органов, организовавших около 5 000 кибератак на госорганы Украины.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в России двух агентов СБУ и агента Главного управления разведки Минобороны Украины.

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