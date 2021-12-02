ЕС предлагает странам третьего мира свои инвестиции

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2 декабря 2021, 14:02

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС предоставить странам Африки, Центральной Азии и Латинской Америки многомиллиардные инвестиции. Китай за последние годы смог значительно усилить своё присутствие во многих странах третьего мира, однако ЕС в данном вопросе может составить ему конкуренцию.



Общий объём предлагаемых инвестиций Брюсселя составляет 300 миллиардов евро. Европа намерена реализовать их в течение ближайших пяти лет. При этом европейцы заинтересованы в эффективном вложении денег. Европейский союз предлагает проекты по цифровым технологиям, транспортной сфере и энергетике.



Об открытом противостоянии Китаю в Брюсселе ничего не говорят. Однако сам факт поиска территорий для инвестирования показывает готовность Европы к столкновению с Поднебесной. В ряде государств Европа имеет значительные шансы. К примеру, ЕС сможет легко выдворить китайцев с территории Бразилии. Отсутствие языкового барьера и выгодные кредиты могут потеснить китайские проекты, которые в последние годы оказались не такими дешёвыми. К тому же многие предприятия, которые перенёс Китай в другие страны, являются устаревшими и не нужными. Это сокращает уровень восхищения китайскими технологиями у жителей третьих стран.





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