Саакашвили судят за приобретение картины, нарисованной грудью

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2 декабря 2021, 13:38

В Тбилиси началось судебное заседание в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Его обвиняют в незаконной трате бюджетных средств. Прокурор Амиран Гулуашвили указал, что в период президентства Саакашвили купил картину, нарисованную женской грудью. За неё из бюджета было взято порядка 10 тысяч долларов. Обвинитель предоставил суду неопровержимые доказательства. Сторона защиты считает, что государственный обвинитель несёт чушь из-за психоза и пытается упрятать подсудимого за решётку любой ценой. На Западе внимательно следят за судебным процессом над грузинским политиком. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария, находящаяся в США, указала на усталость Белого дома от грузинских проблем. Предлагаемые Вашингтоном реформы Тбилиси игнорирует и критикует.



Грузинские эксперты полагают, что Саакашвили играет на слабостях публики. Не исключено, что в дальнейшем суд будет проходить без него. Правящая «Грузинская мечта» считает суд над бывшим президентом крайне опасным процессом. Он должен проходить в закрытой форме, чтобы не провоцировать сторонников на митинги и акции несогласия. Власти и правоохранители стараются не вступать в конфронтацию с протестующими, чтобы не вызвать больший гнев. Помимо этого в Грузии ещё активны настроения масс, недовольных итогами местных выборов.





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