Россия отказывается от многомиллиардных инвестиций Поднебесной

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2 декабря 2021, 13:17

В России опасаются, что современные китайские технологии навредят отечественной промышленности.



Китай непрямым текстом начал делать сигналы России о недопустимости отказа от своих инвестиций. В частности, поставки российских морепродуктов в Поднебесную с начала текущего года сократились почти на 70%. В КНР заявили, что опасаются попадания коронавируса в свою страну. Помимо этого КНР приостановил пропуск некоторых контейнерных грузов на нескольких пограничных КПП.



В 2020 году исполняется 20 лет договору о дружбе и добрососедстве между Россией и Китаем. В качестве результата достижения партнёрства глава кабинета министров Михаил Мишустин назвал высокий уровень торговли. В текущем году товарооборот составил 110 миллиардов долларов. Премьер считает, что через три года он увеличится как минимум в два раза.



Существующие инвестиционные потоки Китая направлены на освоение новых месторождений нефти, газа и угля на территории Сибири и Дальнего Востока. Вместе с этим китайцы заинтересованы в покупке больших объёмов леса. В России же стараются уходить от продажи необработанного дерева.





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