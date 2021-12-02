«Мода не стоит на месте, но одежда остаётся неизменной»: 75 лет со дня рождения Джанни Версаче

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2 декабря 2021, 10:22 Наталья Полянская

Ровно 75 лет прошло со дня рождения итальянского модельера и дизайнера, основателя международного дома моды Versace, выпускающего духи, косметику, аксессуары, одежду и товары для дома Джанни Версаче. Джанни является одним из первых модельеров, объединивших мир моды и музыки.

Джованни Мария Версаче родился 2 декабря 1946 года в Италии. Его мать была портнихой. Версаче обучался в лицее Classico Tommaso Campanella, где изучал латынь и древнегреческий язык.

Свою карьеру молодой модельер начал в ателье модной одежды «Франческа Версаче», которым владела его мать. Здесь он научился рисовать эскизы, кроить ткани и шить платья для представителей богатых семей региона.

В 1972 году Версаче переехал в Милан и стал приглашённым дизайнером нескольких линий готовой одежды, в том числе Genny, Callaghan и Complicе.

28 марта 1978 года Версаче презентовал первую фирменную коллекцию женской одежды в миланском художественном музее Палаццо делла Перманенте. В этом же году Джанни открыл бутик на самой престижной торговой улице Милана — Via della Spiga.

Версаче спустя два года уже успел громко заявить о себе в мире высокой моды, начав создавать коллекции от-кутюр под маркой Atelier Versace и устраивать показы в парижском отеле «Риц». Продукцию его дома моды представляли Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и многие другие.

Версаче познакомился со своим партнёром, моделью Антонио д’Амико в 1982 году. Их отношения продолжались до самой смерти модельера. Но семья модельера отказывалась принимать его.

Версаче был застрелен серийным убийцей Эндрю Кьюнененом утром 15 июля 1997 года на ступенях своего особняка Casa Casuarina.

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