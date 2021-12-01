В Мюнхене в районе железнодорожной станции прогремел взрыв

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1 декабря 2021, 16:59 Источник: Bild

поезд, фото: pixels.com

В Мюнхене в районе станции «Доннерсбергербрюк» во время строительных работ взорвалась авиабомба. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила городская полиция.

«Наши эксперты уже на месте. Зона риска оцеплена, за ее пределами угроз нет»,- говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них получил серьёзные травмы. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося, на месте ЧП работают более 40 офицеров, саперы и два вертолета.

По данным издания Bild, авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn.

«Во время бурения была повреждена авиабомба весом 250 кг времен Второй мировой войны. Обломки разлетелись на сотни метров»,- пояснил собеседник.

Также приостановлено движение поездов в этом районе.

Ранее сообщалось, что 30 ноября на проспекте Дар-уль-Аман в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв.

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