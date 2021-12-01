Зеленский по ошибке заявил, что украинцы «смогут покупать себе жизнь»

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1 декабря 2021, 16:44 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: NASA/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Верховной Раде заявил, что в будущем местные жители «смогут покупать себе жизнь». Политик оговорился, рассказывая про законопроект об экономическом паспорте.

Зеленский пояснил, что экономический паспорт украинца позволит копить на персональных счетах плату за использование недр. Также президент уточнил, что накопленные деньги можно будет потратить на собственную жизнь (життя), а не на жилье (житло).

«По достижению совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги на получение образования, образования в Украине, уважаемые политики. Или покупку собственной жизни в Украине»,- высказал украинский лидер.

Ранее Зеленский выразил мнение, что Украина находится в состоянии войны с Москвой уже восемь лет. При этом он пояснил, что прекрасно понимает свою ответственность за каждое сказанное слово.

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