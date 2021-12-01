Львовский журналист Остап Дроздов назвал президентство Владимира Зеленского гопничеством

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1 декабря 2021, 10:43 Источник: РИА Новости

Остап Дроздов, фото: Твиттер

Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов предложил ликвидировать должность президента Украины.

Работающий на Четвертом канале и живущий во Львове Остап Дроздов назвал президентство Владимира Зеленского гопничеством.

По словам телеведущего, президент Украины Владимир Зеленский - "глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами". По мнению Дроздова, украинцы никогда не будут с уважением относиться к нему.

"После того, к чему скатился институт президентства, хочется его ликвидировать. Потому что после этого гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус",- заявил Дроздов в эфире Четвертого канала.

Дроздов отличается скандальными высказываниями, в том числе по поводу Украины. Журналист называл своих соотечественников "паскудными и орусевшими" и неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны,- передает РИА Новости.

Владимир Зеленский избран президентом Украины в 2019 году.

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