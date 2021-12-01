Аргументы Недели В мире 13+

Львовский журналист Остап Дроздов назвал президентство Владимира Зеленского гопничеством

, 10:43 Источник: РИА Новости

Львовский журналист Остап Дроздов назвал президентство Владимира Зеленского гопничеством
Остап Дроздов, фото: Твиттер

Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов предложил ликвидировать должность президента Украины.
Работающий на Четвертом канале и живущий во Львове Остап Дроздов назвал президентство Владимира Зеленского гопничеством.

По словам телеведущего, президент Украины Владимир Зеленский - "глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами". По мнению Дроздова, украинцы никогда не будут с уважением относиться к нему.

"После того, к чему скатился институт президентства, хочется его ликвидировать. Потому что после этого гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус",- заявил Дроздов в эфире Четвертого канала.

Дроздов отличается скандальными высказываниями, в том числе по поводу Украины. Журналист называл своих соотечественников "паскудными и орусевшими" и  неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны,- передает РИА Новости. 

Владимир Зеленский избран президентом Украины в 2019 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Депутат Сергей Леонов обратился к Голиковой с просьбой установить максимальную цену на ПЦР-тестирование в тысячу рублей

Депутат Сергей Леонов обратился к Голиковой с просьбой установить максимальную цену на ПЦР-тестирование в тысячу рублей

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В нем он просит установить максимальную цену ПЦР-тестирования в тысячу рублей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

В мире

Общество

Общество