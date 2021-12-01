Россия может спасти мир от насильственного перехода к постглобализму, в том числе с помощью эпидемий

Аргументы Недели → В мире 13+

1 декабря 2021, 10:18

С месяц назад в Россию приезжала Виктория Нуланд, только что нас посетил директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Главная внешняя головная боль американцев сегодня – Китай. А у нас – Украина, и штатники это знают, они – среди её организаторов. Скорее всего, имел место угрожающий (со стороны американцев) торг, главным образом по этим вопросам. Например: они нам – уступки по Украине, да так, чтобы мы там завязли, а мы им – разворот от Китая.



Китай, строго говоря, не является нашим стратегическим союзником, поскольку у него вообще никогда не было стратегических союзников. Китайцы самодостаточны. Но тактический союз пока крепкий, и Китай в нём заинтересован, так же, впрочем, как и РФ. Разворот от Китая был бы большой ошибкой, поскольку в таком случае американцы сначала разделаются с Китаем, а потом – с Россией. Англосаксы прекрасно знают, что большой слой нашей правящей верхушки смотрит в сторону Постзапада, конкретно – в сторону Лондонграда, и рассчитывают, что перед ними в очередной раз прогнутся, особенно услышав посулы. Но верить им абсолютно нельзя. Англосаксы за последние 30 лет не выполнили ни одного своего обещания. Они просто нагло обманывают, с другой стороны – обманывают тех, кто готов обманываться.



Единственное приемлемое для Постзапада, англо-американцев условие «замирения» с РФ – это наша капитуляция. В битве за XXI век выиграет тот, кто упадет последним, желательно на труп врага. Может ли Россия спасти мир? Может, сделав так, чтобы на ней бесчеловечный процесс создания людоедской версии посткапиталистического строя споткнулся. Любой возникающий новый строй – как правило, жестокий и людоедский. Чем больше будет сопротивление формированию этого строя, чем больше у этого молодого хищника будет вырвано зубов, тем более мягким он окажется в итоге. У России немало шансов выступить таким геоисторическим зубодёром. Хватит ли воли и мужества – вот в чём вопрос. Моральный выбор, моральное распутье существует всегда. Именно на таком распутье оказался сегодня Кремль, а вместе с ним – в очередной раз – русская история. Оба варианта выбора опасны, при этом один – некомфортен, но с честью и шансом на победу, другой – комфортный (временно, поскольку в перспективе – Рим предателям не платит), но пораженческий и с бесчестьем. Начальство в любой стране работает не столько на общую цель, сколько на механику взятия и удержания власти своей группой. Однако такой подход годится для ситуаций относительного системного покоя, равновесия. В неравновесных, кризисных ситуациях верхи, чтобы удержать власть, должны выступать в качестве представителей всеобщих интересов, интересов общества в целом или, как минимум, большей его части. А это, как правило, не предполагает даже, а требует борьбы.



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