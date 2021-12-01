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Новая глава британского МИД Лиз Трасс в камуфляжном жилете и каске прокатилась на танке в Эстонии

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Новая глава британского МИД Лиз Трасс в камуфляжном жилете и каске прокатилась на танке в Эстонии
Лиз Трасс на танке в Эстонии, фото из открытых источников

Новая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе своего визита в Эстонию прокатилась по полигону на танке. Судя по видео и фото, попавшим в СМИ, глава британского МИД стояла в танке в камуфляжном жилете и каске.

Лиз Трасс прибыла в Прибалтику на встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит с 30 ноября по 1 декабря в Риге. 30 ноября Трасс посетила британский контингент,  дислоцированный в Эстонии в рамках усиленного присутствия Североатлантического альянса в странах Балтии.

Издание The Times написало, что новая глава МИД попыталась сравниться с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. "Железная леди" в 1998 году прокатилась на танке в ходе визита в ФРГ.

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