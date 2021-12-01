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В Грузии с сегодняшнего дня вводят «зеленые паспорта»

, 08:08 Источник: РБК

В Грузии с сегодняшнего дня вводят «зеленые паспорта»
Фото: pixabay.com

В Грузии с 1 декабря вводятся «зеленые паспорта» для посещения общественных мест. Их смогут получить как граждане страны, так и иностранные туристы. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на Минздрав.

Получить цифровой документ смогут те, кто прошел полный курс вакцинации, переболел коронавирусной инфекцией, а также сдавшие отрицательный ПЦР-тест (паспорт в этом случае будет действовать 72 часа). Чтобы стать обладателем паспорта, необходимо скачать приложение на смартфон и получить QR-код.

Имея этот документ, можно беспрепятственно посещать гостиницы, кафе, рестораны, бары, развлекательные учреждения, спа и фитнес-центры, горнолыжные курорты. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на Минздрав.

Ранее РБК сообщил о планах российских властей переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19, поскольку этот термин вызывает у людей негативную реакцию.

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