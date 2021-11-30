Противостояние с Россией для НАТО обходится слишком дорого

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30 ноября 2021, 12:33

Сегодня министры иностранных дел стран НАТО проведут встречу в Риге. Они намерены обсудить военную активность России близ украинских границ. Итогом встречи может стать подписание соглашения об увеличении финансирования военного блока. На радикальные меры в виде усиления своего влияния в Европе альянс вряд ли пойдёт. В то же время обновление стратегической концепции НАТО, связанной с увеличением финансовых затрат, определено предыдущими встречами.



В Латвии съезд глав внешнеполитических ведомств стран военного блока проходит впервые за полтора десятилетия. Посланцы из всех стран альянса съедутся в прибалтийское государство, близ которого продолжается мигрантский кризис, а также «происходит скопление российских войск». Примечательно, что в Ригу пригласили и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и даже руководство МИД Грузии.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг обозначил основную тональность мероприятия. Оно должно проходить в духе всеобщей консолидации и сотрудничества. Глава альянса предупредил, что Россия должна отвести войска от украинской границы, в противном случае ей придётся очень дорого заплатить. В Киеве расстроены, что Украине не предоставили слово в рамках обсуждения основных вопросов. Она, как и Грузия, присутствует на встрече в качестве наблюдателя.





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