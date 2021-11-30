Не Рады: украинская оппозиция требует отставки лояльного президенту парламента

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30 ноября 2021, 11:44

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским на третьем году правления возникла новая проблема. Оппозиция требует возврата парламентского голосования согласно срокам, указанным в Конституции. В 2014 году Верховная Рада и новый президент были выбраны досрочно.



Однако выборы нового парламента может привести к поражению Зеленского. В 2019 году украинский президент сообщил, что намерен править только один срок. Через несколько месяцев его планы и желания поменялись. До текущего года рейтинги Зеленского находились на высоких позициях. Из-за пандемии, тяжёлого экономического кризиса, высокого уровня коррупции и скандала «по вагнеровцам», доверие населения к президенту заметно упало.



У Зеленского ещё есть время, чтобы исправить положение. Но оппозиция наступает на пятки управленческой системе. Если бы выборы в Раду проводились в текущем году, правящая партия «Слуга народа» не смогла бы набрать большое количество голосов. Ей пришлось бы вступать в коалицию с другими партиями, либо уходить в оппозицию. Член партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко считает действия Зеленского попыткой захвата власти. Он уже частично подчинил себе Конституционный суд, контролирует парламент.





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