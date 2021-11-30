Саакашвили прекратил голодовку и готовит громкие заявления

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30 ноября 2021, 11:21

В Тбилиси продолжился судебный процесс в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Заседание проходит с участием самого обвиняемого, который прекратил голодовку и намерен сделать громкие заявления.



На улице близ здания суда проходят несогласованные акции протестующих, которые требуют освобождения политика. Полиция вынуждена использовать водомётную машину, чтобы разогнать демонстрацию. По мнению местных юристов, у Саакашвили есть шансы разбить выдвинутые против него обвинения. Для этого подсудимому необходимо вооружиться конкретикой. Пока бывший президент пытается доказать, что его дело носит политизированный характер, и он является узником президента России Владимира Путина. Саакашвили не признаёт законным ничего, что происходит в зале суда.



Подсудимый отметил, что является первым главой государства за четыре столетия, который оказался в заключении. Саакашвили сообщил о плохом самочувствии и покинул процесс. Далее заседание продолжилось без него. Судебное дело громко освещается в Грузии. Адвокаты подсудимого заявили о готовности предоставления материалов всем заинтересованным телекомпаниям, в том числе и зарубежным. Михаил Саакашвили является действующим чиновником Украины.





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