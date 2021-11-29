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29 ноября 2021, 22:36

Гурбангулы Бердымухамедов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Впервые фото супруги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова появилось в прессе. Фото Гурбангулы Бердымухамедова и президента Турции Рэджепа Тайипа Эрдогана с супругами опубликовало турецкое издание Son Dakika. Эрдоган был в Ашхабаде с официальным визитом в прошлую субботу.

Туркменские официальные СМИ фотографию глав Турции и Туркменистана с женами не опубликовали.

Издание Son Dakika написало о встрече президентов Туркменистана и Турции Гурбангулы Бердымухамедова и Реджепа Тайипа Эрдогана в столице Ашхабаде.

После совместной пресс-конференции Бердымухамедов провел обед в честь Эрдогана, и президенты с супругами сфотографировались на память.

В СМИ пишут, что туркменский лидер никогда не берет свою супругу Огульгерек Бердымухамедовау в зарубежные поездки и не появляется с ней на публике. До сих пор неизвестно, кто она, какого возраста, чем занимается.

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