Лукашенко: Белоруссия не останется в стороне, если Запад «развяжет войну» в Донбассе или на границе с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 29 ноября, провел совещание по вопросам военной безопасности. На совещании в центре стратегического управления Министерства обороны Белоруссии обсуждались актуальные вопросы, связанные с национальной безопасностью страны.
Лукашенко заявил, что Запад придумал фейк о планах России напасть на Украину. "Если собирается - положите факты на стол и подтвердите этот тезис", - сказал белорусский президент. Лукашенко уверен, что приводить убедительные доводы в поддержку своих заявлений Запад не будет.
По словам Лукашенко, на Западе понимают, что если они опять развяжут "войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией", Беларусь в стороне не останется. "И ясно, на чьей стороне будет Беларусь", - подчеркнул он и добавил, что в Европе "это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу".
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