Президент Польши Анджей Дуда опасается появления маршрута миграции в Европу через Россию

Аргументы Недели → В мире 13+

29 ноября 2021, 16:21

Анджей Дуда, фото: twitter.com/AndrzejDuda

Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции в Будапеште с коллегами по Вишеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) заявил о имеющемся риске появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в Европу через Россию.

Дуда назвал опасностью этот потенциальный маршрут и выразил надежду, что все-таки этого не случится, когда люди из Афганистана пойдут через сухопутные границы, через Россию.

"Надеюсь, что такой ситуации не будет, российские власти не допустят возникновения такой кризисной ситуации", - цитирует ТАСС польского президента. "Но риск абсолютно реален", - предположил Анджей Дуда.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости