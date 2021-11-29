Президент Польши Анджей Дуда опасается появления маршрута миграции в Европу через Россию
29 ноября 2021, 16:21
Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции в Будапеште с коллегами по Вишеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) заявил о имеющемся риске появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в Европу через Россию.
Дуда назвал опасностью этот потенциальный маршрут и выразил надежду, что все-таки этого не случится, когда люди из Афганистана пойдут через сухопутные границы, через Россию.
"Надеюсь, что такой ситуации не будет, российские власти не допустят возникновения такой кризисной ситуации", - цитирует ТАСС польского президента. "Но риск абсолютно реален", - предположил Анджей Дуда.
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