Афганистан напрягает соседние государства своей нестабильностью

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29 ноября 2021, 15:30

Уход американских войск с территории Афганистана не был для стран Центральной Азии неожиданностью. Вопрос установления диалога с новой властью Афганистана страны региона начал интересовать ещё при старом режиме.



Многие вопросы политики соседних государств рассмотрели на конференции в Бишкеке, которая проходила в ноябре. В большинстве заключений экспертов Афганистан рассматривается как источник угрозы для развития региона в целом. Сами афганские власти не имеют никакого плана дальнейших действий по управлению страной. Между министрами исламской республики наблюдаются серьёзные разногласия в политике, экономике, идеологии и других вопросах. Зарубежные страны сократили гуманитарную и финансовую помощь Афганистану. Заниматься сельским хозяйством, развивать промышленность и строить предприятия в Афганистане никто не собирается.



Диалоги с Кабулом по дипломатическим каналам не приносят успеха. Центрально-азиатские государства вынуждены усиленно контролировать границу, опасаясь перехода боевиков на свою территорию. Особое беспокойство соседних стран связано с ростом числа религиозных организаций, террористических формирований из состава жителей Центральной Азии. В Афганистан переехали уже многие радикально настроенные граждане из стран Ближнего Востока, Таджикистана, Пакистана, Синьцзяна.

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