Байден вышел из доверия американцев

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29 ноября 2021, 13:57

В ноябре президенту США Джозефу Байдену исполнилось 79 лет. Американцы преподнесли своему лидеру очередной неприятный сюрприз. Его рейтинг показал новый антирекорд. Более 54% населения страны считают его политику провальной.



Вслед за выводом войск из Афганистана, Белый дом постигла неудача в вопросе суверенитета Тайваня. Иран отказывается выполнять предлагаемые американцами соглашения и продолжает обогащать уран. Ряд европейских стран и Украина крайне негативно восприняли новость о невмешательстве Байдена в строительство газопровода «Северный поток-2». В Киеве опасаются, что однажды газотранспортная система из-за своей не востребованности отправится на металлолом. Байден также успел испортить отношения с Парижем, создав союз американцев, австралийцев и англичан. Франко-австралийский контракт на поставку дизельных подводных лодок был разорван.



Главными внутри американскими просчётами Байдена называют инфляционный перегрев экономики. В октябре уровень инфляции достиг рекордных 6,2%. Такой показатель является крайне опасным для государства с развитой производственной и сырьевой экономикой. В своё время администрация президентов Никсона и Картера была «потоплена» именно из-за роста инфляции. При первом она достигла 12%, а при втором 13,6%.

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