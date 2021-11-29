Россия поддержит Китай в противостоянии с Западом

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29 ноября 2021, 12:08

На коллегии МИД РФ президент России Владимир Путин заявил, что время, когда можно было полюбовно договориться с Европой и Америкой, прошло. Теперь Москва должна указать место западным партнёрам во внешней политике.



В России озабочены приближением военных баз НАТО к своим границам. Стремительное усиление противоборства Вашингтона и Пекина может сыграть на руку Москве. Между КНР и США количество противоречий постоянно увеличивается. Стороны не могут договориться по Тайваню, территориальным вопросам в Южно-Китайском море и многим другим проблемам. Пекин обеспокоен усилением влияния США в Индии, Японии, Австралии. С рядом государств Вашингтон создал военные альянсы и блоки, наподобие НАТО, только в уменьшенном формате.



В американо-китайском противостоянии Россия не будет занимать сторону США. Москва и Пекин имеют множество торговых, политических и даже «военных» соглашений. Всё это вызывает в Белом доме раздражение. Если партнёрство КНР и РФ возрастёт, то предупреждения Кремля Западу будут иметь больший вес. Правда, западные страны пока не пугаются речей из Москвы, и на каждый неугодный шаг вводят новые санкции.





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