Япония запретила въезд иностранцам из-за распространения «омикрон» - штамма

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Требования вступают в силу с 30 ноября.
«Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября»,- пояснил он.
Кисида отметил, что ограничения вводятся как экстренные до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом варианте коронавируса.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза приняли совместное решение ввести ограничения на въезд из семи стран южноафриканского региона: ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсвана, Лесото, Эсватини и Мозамбика.
Также запрет на транспортное сообщение с семи странами южноафриканского региона ввели Мальдивы, Израиль и Великобритания.
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