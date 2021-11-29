Япония запретила въезд иностранцам из-за распространения «омикрон» - штамма

Аргументы Недели → В мире 13+

29 ноября 2021, 08:58 Источник: РИА Новости

Япония, фото: pixels.com

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Требования вступают в силу с 30 ноября.

«Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября»,- пояснил он.

Кисида отметил, что ограничения вводятся как экстренные до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом варианте коронавируса.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза приняли совместное решение ввести ограничения на въезд из семи стран южноафриканского региона: ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсвана, Лесото, Эсватини и Мозамбика.

Также запрет на транспортное сообщение с семи странами южноафриканского региона ввели Мальдивы, Израиль и Великобритания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости