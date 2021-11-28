Умер Вирджил Абло - дизайнер и креативный директор Louis Vuitton

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28 ноября 2021, 22:45 Источник: РИА Новости

Вирджил Абло, Ik Aldama/globallook.com

Умер Вирджил Абло — американский дизайнер, основатель бренда Off-White, креативный директор мужской линейки Louis Vuitton. Ему был 41 год.

О смерти модельера сообщается в его инстаграм-аккаунте. На протяжении двух лет он боролся с ангиосаркомой сердца - редкой и очень агрессивной формой рака.

В официальном сообщении Louis Vuitton Moеt Hennessy говорится, что Абло был «гениальным дизайнером и визионером» и «человеком, обладающим прекрасной душой и большой мудростью».

Вирджил Абло родился в Соединенных Штатах, в семье эмигрантов из Ганы. Его карьера в индустрии моды началась в 2009 году. Он работал с модным домом Fendi и рэпером Канье Уэстом. В 2012-м создал бренд одежды Off-White. В 2018-м Абло назначен креативным директором мужской линии одежды Louis Vuitton.

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