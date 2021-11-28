Консилиум врачей диагностировал у Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство

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28 ноября 2021, 19:15 Источник: ТАСС

Михаил Саакашвили, Pavlo Gonchar/globallook.com

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщила в воскресенье руководитель консилиума врачей, глава организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани.

«По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия. Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки», - сказала Джишкариани.

По словам врача, Саакашвили нуждается в стационарном мультидисциплинарном лечении и реабилитации.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию накануне муниципальных выборов в стране, после чего был арестован и помещен в тюрьму. 1 октября он объявил голодовку. 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь Гори. Уже отсюда он передал через своих адвокатов письмо международному изданию Politico, в котором обратился к властям США с призывом ввести санкции против руководства Грузии.

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