Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьера

Аргументы Недели → В мире 13+

28 ноября 2021, 19:18

Петр Фиала, фото: Facebook

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье назначил новым премьер-министром страны Петра Фиалу. Лидер оппозиционной коалиции "Вместе", победившей в октябре на выборах, Петр Фиала сменил на посту премьера Андрея Бабиша.

Церемония назначения нового премьера прошла в загородном президентском замке Ланы под Прагой при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер, поскольку Милош Земан болен коронавирусной инфекцией и совсем недавно вышел из госпиталя. В зале установили стеклянный куб, в котором на инвалидном кресле сидел президент.

Фиала уже представил Земану предполагаемый состав правительства, но когда конкретно будет назначен весь кабинет министров, пока неизвестно.

Новый премьер Чехии Петр Фиала заявил, что члены его кабмина готовы взять на себя ответственность и начать бороться с энергетическим кризисом, с инфляцией и с темпами распространения COVID-19 в стране.

"Огромное спасибо всем, кто поздравил меня сегодня с назначением на пост премьер-министра Чехии. Не в моих силах ответить каждому лично. Поэтому я выбираю этот путь хотя бы. Спасибо, ваше доверие ценно!" - написал Фиала в соцсети Facebook.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости