Премьер-министр Польши обвинил Александра Лукашенко в том, что он «злоупотребил» разговором с Меркель

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28 ноября 2021, 18:03 Источник: РБК

Матеуш Моравецкий, John Macdougall/globallook.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко высказался по поводу контактов Ангелы Меркель и Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Об этом сообщает агентство DPA.

По мнению Моравецкого, Евросоюз в сложившейся ситуации должен искать дипломатическое решение. «Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», - заявил премьер, имея в виду непризнание ведущими европейскими странами итогов президентских выборов в Белоруссии в 2020 году.

Моравецкий сообщил также, что Лукашенко «злоупотребил» разговором с Меркель и рассказал, что она согласилась перевезти 2 тысячи беженцев в Германию. «А это неправильно», — подчеркнул глава польского правительства.

Лукашенко и Меркель провели в ноябре два телефонных разговора 15 и 17 ноября, во время которых обсудили ситуацию на границе. Врио канцлера ФРГ подчеркнула тогда, что Лукашенко лишь контактное лицо в миграционном кризисе и ФРГ, как и прежде, не считают легитимными итоги последних президентских выборов в Белоруссии.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в кабмине ФРГ сообщили, что Ангела Меркель в разговоре с Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с польско-белорусской границы.

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