Экс-президент Украины Порошенко считает, что поставки в страну электроэнергии из Белоруссии — это российская ловушка

Петр Порошенко, бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» считает, что поставки в страну электроэнергии из Белоруссии — это российская ловушка. Они могут прекратиться в самый критический момент — с наступлением морозов.
Закупка электроэнергии у Белоруссии - это «ловушка, целью которой является возвращение Украины в зависимость от российских энергоносителей», - заявил экс-президент в эфире телеканала «Прямой».
«Увидите, Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15–20, чтобы именно сейчас, посадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще болезненнее»,— добавил Порошенко.
17 ноября Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Однако с 21 ноября они возобновились.
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