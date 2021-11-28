Пушков посмеялся над Гордоном за его «матерные ламентации» в адрес Зеленского

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28 ноября 2021, 07:27 Источник: Алексей Пушков

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона о президенте Украине Владимире Зеленском, точнее, о его деятельности.

Гордон в эфире телеканала "Украина 24" высказываясь о президентстве Зеленского, нецензурными словами сказал, что украинцев в очередной раз "обманули".

Сенатрр Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале пост по поводу этих слов Дмитрия Гордона: "Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским".

Как отметил Пушков, "обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул?".

"Нет, все они не при чем. Украинцы САМИ СЕБЯ обманули! Как всегда на Украине - в очередной раз", - продолжил политик и пояснил, что это происходит, поскольку "нет на Украине зрелой элиты, нет ответственных политиков, которые способны продвигать страну вперед, тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни "Батька наш Бандера".

"Украина имеет того президента, которого заслуживает", - считает Пушков.

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