Аргументы Недели → В мире 13+

27 ноября 2021, 17:54

фото: pixabay.com

Киевский писатель и философ Петр Кралюк уверен, что Украина вправе претендовать на две области Поволжья - Волгоградскую и Саратовскую. Автор опубликовал свою статью в украинской газете "День". Петр Кралюк написал, что утверждение - Волга — русская река - миф.

По мнению украинского писателя, Поволжье не имеет отношения к формированию русского народа. Кралюк утверждает, что в Средневековье эти земли якобы принадлежали тюркским кочевникам. В состав России они вошли в середине XVI века при правлении царя Ивана Грозного.

По версии этого философа, украинцы появились в Поволжье в середине XVII века, спустя столетие после присоединения этой территории к России. Кралюк написал, что украинцы мигрировали в Поволжье из-за притеснений на Гетманщине и Слабожанщине. По словам писателя, этот регион Поволжья степной, и его, "как и степи Северного Причерноморья, заселил украинский народ". Потому именно для украинцев поволжские степи оказались "своими".

Украинский писатель Петр Кралюк ранее называл некоторые районы российских областей украинскими.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости