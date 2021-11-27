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В Южной Корее намерены обязать невакцинированных граждан самим оплачивать лечение от COVID-19

, 17:31 Источник: РИА Новости

В Южной Корее намерены обязать невакцинированных граждан самим оплачивать лечение от COVID-19
Южная Корея, вакцинация, Seo Yu-seok/globallook.com

Граждане Южной Кореи, не вакцинированные против COVID-19, возможно, станут сами оплачивать свое лечение. Этот вопрос обсуждается сейчас в правительстве страны.

Южнокорейские власти хотят таким образом стимулировать граждан делать прививки. При этом процент вакцинированных в стране достаточно высок: 79,4%. А среди взрослых привито и вовсе 91,2%. Однако в правительстве считают, что в ситуации роста заболеваемости этого недостаточно.

«Это обсуждалось, со стороны правительства будут рассмотрены законодательный аспект и то, как это примут граждане. Когда соберем мнения, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение»,- цитрует агентство Newsis  слова источника в южнокорейском правительстве.

По действующим сейчас в стране законам, государство оплачивает полную сумму расходов на лечение в случае заражения COVID-19. В среднем на одного пациента тратится 8,3 тысячи долларов.

Ранее в Сингапуре приняли аналогичные правила для ускорения программы вакцинации населения. Министерство здравоохранения города-государства переложило затраты на лечение непривитых на самих граждан, если они заболеют COVID-19.

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