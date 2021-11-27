Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «категориях» людей: «Чудовищно»

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27 ноября 2021, 10:30 Источник: Свободная пресса

Мария Захарова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным высказывание президента Украины Владимира Зеленского о разных "категориях" людей.

26 ноября на пресс-марафоне, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, журналистка задала вопрос Зеленскому, когда общество увидит факты и документы, на основании которых СНБО выносит свои решения, и не боится ли он решения ЕСПЧ о нарушении прав этих людей.

Зеленский ответил: "Вы их людьми называете, да? Интересно. Разные, разные есть представители людей... Не все представители людей – люди. Есть особи, я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение. Потому что если бы я был неправ, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире".

Комментируя слова Зеленского, Захарова отметила, что подобные заявления уже звучали в истории Европы, проведя прямую параллель между украинским президентом и Третьим Рейхом,- сообщает "Свободная пресса".

"Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим". И ведь Европа всё это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы",- отметила российский дипломат и заключила: "Чудовищно".

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