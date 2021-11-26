Бизнесмен Ахметов назвал слова Зеленского о госперевороте на Украине «сплошной ложью»

Аргументы Недели → В мире 13+

26 ноября 2021, 22:09 Источник: Свободная пресса

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента страны Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота, якобы запланированного на 1 декабря 2021 года. Глава государства считает, что олигарх причастен к этому событию.

Ахметов опроверг свою причастность к госперевороту на Украине, а слова Зеленского назвал «сплошной ложью». Бизнесмена возмущает распространение такой информации, «вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент».

По словам олигарха, как крупнейший инвестор и налогоплательщик он намерен «защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова», передает газета «СП».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости