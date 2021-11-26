В украинской школе появится урок «Защита Украины»

Аргументы Недели → В мире 13+

26 ноября 2021, 16:07

Большинство парламентариев Верховной Рады выступили за создание на Украине комиссии по вопросам национальной и гражданской идентичности. Авторы закона считают необходимым изучение культуры, языка. Без них народ не сможет себя отождествлять с украинцами.



«Незалежная» за последние годы ввела в действие многие законы и нормативно-правовые акты по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Однако они носят разрозненный характер и не урегулированы на государственном уровне. Новый закон направлен на формирование стойкой осознанности граждан страны своей связи с народом и обществом. Парламентарии хотят, чтобы у граждан формировались крепкая гражданская позиция, патриотизм, уважение к государственным символам.



Депутаты собираются устранить влияние государства-агрессора во всех сферах жизнедеятельности украинцев. Начало формированию самоидентичности, по мнению депутатов, должно быть положено в школах. Для этого необходимо ввести отдельный предмет «Защита Украины». Об успехах можно будет говорить после того, как украинцы начнут гордиться своей страной не только внутри «Незалежной», но и за её пределами, считают инициаторы законопроекта. Пока же 85% населения считают, что Украина движется в неправильном направлении.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости