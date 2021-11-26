В отношении Китая будет введён новый пакет санкций Запада

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26 ноября 2021, 15:43

Европейский союз планирует возобновить санкции в отношении чиновников КНР, причастных к нарушению прав уйгуров Синьцзяна. В начале декабря послы 27 государств примут в Брюсселе проект постановления по конкретным действиям. Согласно планам европейских и западных политиков, санкции будут введены пока в отношении четверых китайских чиновников и одной организации.



Пекин планирует ответить симметрично. Европа может остаться без инвестиций из «Поднебесной» до тех пор, пока санкции не будут сняты. При этом стороны за кулисами дипломатической конфронтации обсуждают вопросы проведения саммита Европа-Китай.



ЕС и США беспокоит положение уйгуров, проживающих на территории северо-западной провинции Китая. Это последний регион в истории Китая, который был присоединён к государству. Коренное население-уйгуры - не согласны воплощать в реальность идеи коммунистической партии и выступают против своего порабощения. Китайская власть в свою очередь вынуждена действовать жёстко. На территории Синьцзяна построены трудовые лагеря для «перевоспитания несогласных». Всех уйгуров властям отправить в лагеря не получилось. Оставшиеся начали устанавливать контакты с талибами и другими террористическими организациями. Официальный Пекин вынужден действовать на опережение, пресекая любые вольнодумства уйгур.





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