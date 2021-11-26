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Лукашенко — беженцам: Мы будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков

, 12:34 Источник: БелТА

Лукашенко — беженцам: Мы будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков
Беженцы на границе Белоруссии, Henadz Zhinkov /globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сделать все для беженцев, которые находятся сейчас на белорусско-польской границе , - даже если это не понравится соседним европейским странам.

В пятницу глава Белоруссии посетил транспортно-логистический центр у пункта пропуска «Брузги», расположенный на границе с Польшей, где временно живут ближневосточные мигранты. Разговаривая с беженцами, Лукашенко посочувствовал им и пообещал поддержку.

«Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Но самое страшное, как я понимаю (я вижу, здесь очень много детишек), вы, взрослые люди, не видите перспективы для своих детей у себя на родине. Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», - заявил президент Белоруссии.

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