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В Бельгии будут раздавать деньги школьникам, которые откажутся от автобуса

, 11:04 Источник: ria-ru

В Бельгии будут раздавать деньги школьникам, которые откажутся от автобуса
Фото: pixabay.com

Вознаграждение можно потратить на покупку читательского билета в городскую библиотеку или абонемента в бассейн.

Чтобы отслеживать перемещения детей, им выдадут специальные датчики, которые нужно прикрепить к рюкзаку. Гаджет оценивает скорость движения ребенка, чтобы понять, каким способом он добрался до учебы. Чем больше будет пройденное расстояние, тем больше виртуальных денег получит школьник.

Так мэрия Генка хочет приучить молодежь отказаться от неэкологичных автобусов в будущем, а также от автомобилей, которые ответственны за 72 процента выбросов транспортных парниковых газов в Европе.

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