Посольство Украины попросило власти Испании отозвать из школ учебники с картой российского Крыма

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26 ноября 2021, 07:35 Источник: Facebook

Крым, Ohde/face to face/globallook.com

Посольство Украины в Испании обратилось к властям страны с просьбой отозвать учебник для шестиклассников, на карте которого Крым значится частью России.

Соответствующее обращение направил испанскому министру образования и профподготовки Пилару Аллегрии Континенте посол Украины в Испании Сергей Погорельцев. Претензии украинской стороны вызвал учебник «Социальные науки» издательства Edelvives, предназначенный для учеников шестого класса средней школы.

«Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из испанских учебных заведений Испании, высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для испанских учебных заведений», — говорится на официальной странице украинского посольства в Facebook.

Дипмиссия обратилась также к гражданам Украины с просьбой при обнаружении подобных фактов не ограничиваться публикациями в украинских соцесетях, а составлять «коллективные обращения в издательства, вроде Edelvives, и государственные учреждения».

С 2014 года, когда Крым по результатам референдума, вошел в состав России, международные скандалы из-за вопроса территориальной принадлежности полуострова, возникают регулярно.

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