Американский бизнес обратился к Госдепу США с просьбой признать «Спутник V»

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26 ноября 2021, 07:05 Источник: "Известия"

"Спутник V", Saman Abesiriwardana/globallook.com

Американская торговая палата попросила правительство США признать сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил «Известиям» президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — сказал Родзянко. По его словам, обращение принято к рассмотрению Госдепом США.

Президент палаты сообщил, что многие американские бизнесмены, работающие в России, привиты «Спутником» и для них ограничения, введенные в разных регионах России в связи с пандемией, не представляют проблем. Но те, кто приезжает с краткосрочными визитами и не имеют российского сертификата о вакцинации, сталкиваются с трудностями.

«Мы уже обращались в правительство РФ с просьбой облегчить правила для бизнес-поездок. 1 декабря собирается большая группа иностранных бизнес-ассоциаций, и мы обратимся к правительству РФ, чтобы они учли эти моменты, чтобы признавали сертификаты вакцинации друг друга. Может, не в целях полного принятия вакцины на своей территории, но чтобы не останавливать бизнес», — сказал Родзянко.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций ожидает одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения к концу 2021 года.

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