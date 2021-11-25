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25 ноября 2021, 22:28 Источник: Интерфакс

facebook.com/MihhailKolvart

В Эстонии русскоговорящий политик Михаил Кылварт переизбран мэром Таллина. Кылварт был избран мэром Таллина в первый раз в 2019 году. Таллинское городское собрание на заседании в четверг вновь избрало члена партии Центра Михаила Кылварта мэром эстонской столицы.

За кандидатуру Кылварта проголосовали 46 депутатов из 79. За его конкурента - члена партии "Отечество" Урмаса Рейнсалу – 21.

Михаил Кылварт родился в 1977 году в Казахстане. Его отец Юло Кылварт эстонец, мать - кореянка с китайскими корнями. С трех лет живет в Таллине.

Известен как защитник русской школы, в 2010 году был избран в Совет русской школы. В 2010 году назначен в состав Круглого стола национальностей Эстонского совета сотрудничества, работающего при президенте Эстонии, и в состав Молодежной ассамблеи национальных меньшинств при министерстве культуры. Позднее приостановил членство в связи с парламентскими выборами.

До избрания мэром Михаил Кылварт был замом мэра по вопросам образования, культуры, молодежи, спорта и интеграции. Имеет опыт юридической практики и преподавания в вузе курсов по истории культуры и риторики.

Кылварт серьезно занимался спортом. Одерживал победы на различных турнирах по таэквондо, кикбоксингу и боксу, является обладателем серебряной медали на III Всемирных играх боевых искусств. Обладает черным поясом таэквондо. Основатель Эстонского Союза борьбы таэквондо.

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