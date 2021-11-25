Специалист по Европе заявил, что Евросоюз и НАТО загоняют отношения с Россией в опасный тупик

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25 ноября 2021, 22:09

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Запад стремится к изоляции России. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что требования Польши к НАТО и санкционные угрозы Ангелы Меркель являются звеньями одной цепи.

Президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу повысить готовность сил Североатлантического альянса на восточном фланге. Поводом для этого стали кризис с мигрантами и несправедливые обвинения в адрес России.

Польша использует миграционный кризис в своих интересах, провоцируя антироссийскую и антибелорусскую истерию и отводя внимание от своих действий, в частности – признания польским Конституционным трибуналом приоритета национальных законов над актами ЕС.

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила России дополнительными санкциями в случае "агрессии на Украине". Меркель призвала европейцев продемонстрировать единство по этому вопросу.

Сергей Федоров в комментарии ФБА "Экономика сегодня" заявил, что Запад стремится к изоляции РФ и боится признания Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как отметил эксперт, по поводу "нормандского формата", с самого начала переговоров было понятно, что Франция и Германия полностью поддерживают Украину.

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