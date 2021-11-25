Президент Чехии Милош Земан заразился коронавирусом
25 ноября 2021, 21:43
Президент Чехии Милош Земан заразился коронавирусной инфекцией. Чешский президент возвращается в Центральный военный госпиталь в Праге, откуда его выписали только в четверг, 25 ноября. Милош Земан пройдет курс стационарного лечения, - передало телевидение Чехии.
Чешское правительство с пятницы, 26 ноября, вводит на 30 дней режим чрезвычайной ситуации из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19.
Рождественские ярмарки, бары, рестораны и ночные клубы будут закрыты с 22:00 до 5:00. Предприятия общепита будут работать только навынос. Посещать культурные и спортивные мероприятия смогут максимум по одной тысяче человек.
Власти Чехии обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан.
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