Президент Чехии Милош Земан заразился коронавирусом

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25 ноября 2021, 21:43

Президент Чехии Милош Земан, фото: zemanmilos.cz

Президент Чехии Милош Земан заразился коронавирусной инфекцией. Чешский президент возвращается в Центральный военный госпиталь в Праге, откуда его выписали только в четверг, 25 ноября. Милош Земан пройдет курс стационарного лечения, - передало телевидение Чехии.

Чешское правительство с пятницы, 26 ноября, вводит на 30 дней режим чрезвычайной ситуации из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Рождественские ярмарки, бары, рестораны и ночные клубы будут закрыты с 22:00 до 5:00. Предприятия общепита будут работать только навынос. Посещать культурные и спортивные мероприятия смогут максимум по одной тысяче человек.

Власти Чехии обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан.

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