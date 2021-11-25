Специалист по энергетике и финансам Алексей Белогорьев предположил, как изменятся взаимоотношения Германии и России

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25 ноября 2021, 16:48 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прогнозирует, что отношения между Россией и ФРГ ухудшатся после выборов в Германии. По оценке Белогорьева, ситуация, сложившаяся в ФРГ после выборов, является очень необычной для страны. По словам эксперта, у "Зеленых" и "Свободных демократов" отношение к России крайне критичное. Намного более критичное, нежели у СДПГ, лидер которой станет канцлером.

По мнению Белогорьева, главное ожидание — это охлаждение отношений между РФ и ФРГ.

Он считает, что ничего хорошего не обещает и тот факт, что МИД ФРГ, скорее всего, возглавит представитель "Зеленых" Анналена Бербок, неоднократно выступающая против запуска "Северного потока-2". Эксперт напомнил, что СДПГ, как и ХДС/ХСС всегда выступала за интересы бизнеса.

Сейчас из трех партий "Зеленые" исповедуют ценностный подход к внешней политике. По их заявлениям, вопросы демократии, проблемы Украины и Польши важнее, чем интересы крупных немецких компаний.

Как полагает Алексей Белогорьев, придя к власти, "Зеленые", скорее всего, скорректируют свои позиции, и политика Германии будет "прагматичной".

Он напомнил, что в коалиционном соглашении, которое в ФРГ было утверждено накануне, прямо указывается, что германо-российские отношения "глубоки и разнообразны", и коалиция "готова к конструктивному диалогу".

"Северный поток-2" никак не упоминается. Но, как считает эксперт, у федерального правительства нет рычагов воздействия, чтобы не запускать газопровод. По словам Белогорьева, в соглашении есть утверждение, что природный газ необходим Германии для переходного периода. Это достаточно благоприятный фактор для России. Алексей Белогорьев считает, что общий подход коалиции к сотрудничеству с Россией прагматичен, потому вселяет сдержанный оптимизм.

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