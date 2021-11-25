Китайские деньги за туркменский газ остались в карманах чиновников

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25 ноября 2021, 14:27

Туркменистан поставляет в Китай значительные объёмы природного газа. Ашхабад ежегодно получает миллионы долларов от экспорта углеводородов, однако страна погружается в сложный экономический кризис. С начала года в «Поднебесную» было продано около 60 миллиардов кубометров газа. За каждую тысячу кубометров голубого топлива КНР в прошлом году платил по 227 долларов.



Ашхабад не имеет внешних долгов, что дало государству экономическую свободу и репетиционные дивиденды. Ухудшение экономической ситуации чиновники объясняют падением цены на газ и пандемией. Закрытие границы ударило по бизнесу, начались проблемы с продовольствием. За хлебом, мукой и маслом выстроились длинные очереди людей. А в некоторых районах продукты можно получить только по записи.



Народное недовольство пресекается силовыми структурами. В следственные изоляторы попадают не только протестующие, но и их близкие родственники. Официально оппозиции в стране нет. Она формируется в соседних государствах. Согласно законодательству, доходы от продажи углеводородов поступают в бюджет и Государственное агентство по углеводородным ресурсам. Его курирует лично глава Туркменистана. Однако в открытом доступе нет никакой информации об объёмах доходов и направлении данных средств на государственные цели.





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