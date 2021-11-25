Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко испугался организации по защите птиц

, 13:36

Лукашенко испугался организации по защите птиц

Тема с мигрантами на белорусско-польской границе на определённое время отвлекла внимание от внутренних проблем. Однако это не означает их сокращение. Напротив, в Белоруссии стремительно увеличивается количество политзаключённых и задержанных по политическим, идеологическим соображениям.

Силовики считают тюремные сроки оппозиционерам недостаточным наказанием. Они призывают лишать таких людей гражданства и высылать из страны. За последние четыре месяца в стране ликвидировано более 400 общественных организаций, и процесс не останавливается. Власти испугались даже организации по защите птиц и животных. Силовики ликвидировали организацию по поддержке инвалидов и социально уязвимых групп населения.

Сейчас в тюрьмах содержится почти 900 человек, признанных политическими заключёнными. Несколько дней назад в Белоруссии осудили преподавателя химии, которая в социальных сетях назвала сотрудника правоохранительных органов свиньёй. Ей дали два года принудительных работ на предприятии по изготовлению тяжёлой химической продукции. В тюрьмы попадают даже люди, которые пересылают в социальных сетях материалы, считающиеся властями экстремистскими.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

В мире

Экс-депутат Рады Ляшко: Зеленский хочет ввести военное положение на Украине с 1 декабря

Экс-депутат Рады Ляшко: Зеленский хочет ввести военное положение на Украине с 1 декабря

Украинский президент Владимир Зеленский хочет ввести в стране военное положение с 1 декабря. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью