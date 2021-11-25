Лукашенко испугался организации по защите птиц

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25 ноября 2021, 13:36

Тема с мигрантами на белорусско-польской границе на определённое время отвлекла внимание от внутренних проблем. Однако это не означает их сокращение. Напротив, в Белоруссии стремительно увеличивается количество политзаключённых и задержанных по политическим, идеологическим соображениям.



Силовики считают тюремные сроки оппозиционерам недостаточным наказанием. Они призывают лишать таких людей гражданства и высылать из страны. За последние четыре месяца в стране ликвидировано более 400 общественных организаций, и процесс не останавливается. Власти испугались даже организации по защите птиц и животных. Силовики ликвидировали организацию по поддержке инвалидов и социально уязвимых групп населения.



Сейчас в тюрьмах содержится почти 900 человек, признанных политическими заключёнными. Несколько дней назад в Белоруссии осудили преподавателя химии, которая в социальных сетях назвала сотрудника правоохранительных органов свиньёй. Ей дали два года принудительных работ на предприятии по изготовлению тяжёлой химической продукции. В тюрьмы попадают даже люди, которые пересылают в социальных сетях материалы, считающиеся властями экстремистскими.

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