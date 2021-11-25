ЕС откупается от мигрантов

Аргументы Недели → В мире 13+

25 ноября 2021, 12:46

Европейская комиссия направит 3,5 миллиона евро на организацию переезда мигрантов на родину. Из этих же средств будут приобретены авиабилеты нелегалам, находящимся на границе с Польшей и Литвой. Эксперты считают, что Европа проявила мягкость по отношению к мигрантам. При этом в Брюсселе по-прежнему главным виновником кризиса считают белорусского лидера Александра Лукашенко.



Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель сообщил, что в Белоруссию будут направлены эксперты для оценки ситуации, но это не является свидетельством начала переговоров с Минском. Польский вице-премьер Ярослав Качиньский считает действия Лукашенко на границе актом гибридной войны. Сам Лукашенко настаивает на том, чтобы Европа сняла с Белоруссии санкции и начала переговоры.



Помимо пряника Европа приготовила и кнут. В ближайшее время в отношении ряда белорусских компаний, предприятий и чиновников будут введены так называемые горизонтальные санкции. Они могут остановить работу ряда транспортных операторов, занимающихся перевозкой мигрантов из стран Ближнего Востока.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости