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ЕС откупается от мигрантов

, 12:46

ЕС откупается от мигрантов

Европейская комиссия направит 3,5 миллиона евро на организацию переезда мигрантов на родину. Из этих же средств будут приобретены авиабилеты нелегалам, находящимся на границе с Польшей и Литвой. Эксперты считают, что Европа проявила мягкость по отношению к мигрантам. При этом в Брюсселе по-прежнему главным виновником кризиса считают белорусского лидера Александра Лукашенко.

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель сообщил, что в Белоруссию будут направлены эксперты для оценки ситуации, но это не является свидетельством начала переговоров с Минском. Польский вице-премьер Ярослав Качиньский считает действия Лукашенко на границе актом гибридной войны. Сам Лукашенко настаивает на том, чтобы Европа сняла с Белоруссии санкции и начала переговоры.

Помимо пряника Европа приготовила и кнут. В ближайшее время в отношении ряда белорусских компаний, предприятий и чиновников будут введены так называемые горизонтальные санкции. Они могут остановить работу ряда транспортных операторов, занимающихся перевозкой мигрантов из стран Ближнего Востока.

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