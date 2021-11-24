Первая женщина-премьер Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку через несколько часов после избрания

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24 ноября 2021, 21:41

Магдалена Андерссон, фото: Erik Simander, globallookpress.com

Первая женщина-премьер Швеции, лидер социал-демократов Магдалена Андерссон в среду ушла в отставку спустя всего несколько часов после избрания на пост главы правительства. 54-летняя Магдалена Андерссон подала в отставку после того, как партия «Зеленых» покинула правительство из-за провала проекта бюджета в парламенте, — передает шведская радиостанция Radio Sweden.

«Зеленые» покинули коалицию из-за того, что в разработке бюджета Швеции принимала участие партия «Шведские демократы», которую они считают право-популистской.

«Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности», – объяснила Андерссон отставку. Спикер парламента Андреас Норлен утвердил отставку премьер-министра и заявил, что теперь свяжется с лидерами других партий для обсуждения ситуации.

Андерссон заявила Норлену, что будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая партия.

Магдалена Андерссон должна была заменить на посту главы правительства Швеции Стефана Левена, который был освобожден от этой должности 10 ноября. С 2014 года Магдалена Андерссон была министром финансов Швеции.

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