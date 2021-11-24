Кулеба призвал новую правящую коалицию в Германии ужесточить позицию по «Северному потоку — 2»

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24 ноября 2021, 20:45

Дмитрий Кулеба, фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду призвал новую правящую коалицию в ФРГ занять более жесткую позицию по проекту "Северный поток — 2", в первую очередь, по вопросу сертификации газопровода.

В Германии СДПГ, "Зеленые" и СвДП после выборов в бундестаг 26 сентября начали коалиционные переговоры, которые закончили накануне.

Новым канцлером ФРГ станет социал-демократ Олаф Шольц. Шольц может быть назначен в первой половине декабря,- передает РИА Новости.

Кулеба заявил, что "Украина приветствует одобрение нового коалиционного соглашения в Германии",- сообщает РБК-Украина.

По его словам, для украинских властей "очень важно, что будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдавии в рамках "Восточного партнерства" и подтверждает поддержку Украины на пути евроинтеграции".

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