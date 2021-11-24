Власти Словакии вводят с 25 ноября локдаун из-за COVID-19

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24 ноября 2021, 19:46

фото: Tomas Tkacik, globallookpress.com

Правительство Словакии в среду приняло решение о введении с 25 ноября на две недели общенационального локдауна. Вице-премьер, министр экономики Рихард Сулик сообщил, что в период локдауна жителям Словакии запретят выход из дома в ночное время, отменяются массовые мероприятия в сфере культуры и спорта.

На две недели закроются предприятия общепита и магазины, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости. Для вакцинированных от коронавируса и переболевших ковидом список таких магазинов будет расширен.

По данным Сулика, правительство направит тысячи военнослужащих для вспомогательных работ в больницах и домах престарелых. После 10 дней локдауна кабмин Словакии рассмотрит принятые ограничительные меры, чтобы понять и решить, что делать дальше. В Словакии сложилась сложная эпидситуация по ковиду.

В Словакии во вторник, 23 ноября, выявлен максимум заразившихся COVID-19 за пандемию - 10 315 новых случаев заражения коронавирусом. Из общего количества новых заразившихся пациенты, отказавшиеся от вакцинации, составляют более 70%.

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